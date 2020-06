PALERMO – I carabinieri della stazione Acqua Dei Corsari hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti E.S, palermitano di 26 anni. I militari, dopo aver effettuato già un primo controllo, hanno effettuato un nuovo sopralluogo notando davanti all’abitazione gli scooter parcheggiati.

All’interno dell’appartamento c’erano tre giovani, tra cui un volto noto alle forze dell’ordine. I tre si erano nascosti, due nel box doccia del bagno ed uno in un ripostiglio, per evitare il controllo. In seguito alla perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato nove panetti di hashish per circa 900 grammi complessivamente.

Erano in un sacchetto di plastica, nascosto in un altro ripostiglio. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro ed inviata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative. L’arresto è stato convalidato, per il 26enne si sono aperte le porte del carcere.