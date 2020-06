PALERMO – “Non corrisponde al vero che io e Anas avremmo ‘abbandonato’ l’idea del completamento dell’importante arteria che collegherà il versante tirrenico con il versante meridionale della Sicilia, da Santo Stefano di Camastra fino a Gela”. Lo dice il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. “Ho più volte dichiarato – aggiunge – che ogni eventuale valutazione o scelta sarà fatta insieme ai sindaci dei territori interessati, solo dopo che il progetto di fattibilità tecnico economico della seconda ipotesi sarà pronto, così da poter fare un confronto a tutto tondo sui vari aspetti, da quello economico a quello autorizzativo, da quello ambientale a quello dei tempi di percorrenza fino ad arrivare a tutti gli altri aspetti che riguardano l’opera e la sua realizzazione. Questa da sempre la mia posizione, chiara e senza possibilità di essere frainteso. Inoltre su quella strada, sulla quale già ben due volte nell’ultimo mese sono stato a fare ispezioni, ci sono i riflettori accesi sul rispetto del cronoprogramma nei lotti da Mistretta a Nicosia e anche lì ho parlato chiaro”. “Sul lotto b2 i lavori stanno procedendo bene e il cantiere sta producendo molto – spiega – Sul lotto b4b i lavori sono praticamente ultimati e dovremmo aprire la strada al traffico entro i primi di gennaio del 2020. Sul lotto b5 si sono finalmente sbloccati i lavori dopo le vicissitudini giudiziarie e a breve partiranno i lavori. Sul lotto b4a abbiamo intimato all’impresa un aut aut, se entro il 10 gennaio non avranno completato un tratto di circa 2km rescinderemo il contratto nell’intero lotto. Tutto ciò per capire che non tollero più prese in giro, i cittadini di quelle zone hanno subito troppo e adesso c’è bisogno che qualcuno non solo li difenda, ma gli renda giustizia”.

