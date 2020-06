“Cari amici, ho la malaria”

PALERMO– Il messaggio è stato pubblicato su Facebook qualche giorno fa e ha destato la normale apprensione che nasce dall’affetto: “Care Amiche e Amici, sono rientrato dalla Missione in Congo, dove nella foresta ho contratto una brutta malaria con febbre alta, spossatezza, dolori diffusi etc. Grazie a Dio sono in cura con il prof. Mario Affronti, responsabile per le malattie tropicali al Policlinico di Palermo, e con lui sono certo ne verrò fuori bene. Ma ho bisogno anche delle vostre preghiere, non solo per me, ma anche per i bambini della nostra missione e per quanti sono nel bisogno. Spero di vedervi presto e spero soprattutto di ritornare tra i nostri bimbi malati e non solo, perché mi aspettano in quelle aree dove c’è tanta necessità della nostra missione. Ringrazio la mia adorata famiglia per essermi così vicino e con l’amore e la comprensione di cui ho bisogno per continuare l’opera missionaria che Dio mi ha donato. Rino Martinez”.

Rino, palermitano, cantautore, poeta, da anni impegnato per offrire soccorso agli ultimi del mondo, era partito per il Congo qualche tempo fa.

A LiveSicilia aveva raccontato: “Andremo nella foresta dove ci sono i pigmei, nelle zone che non conosce nessuno, quelle dei villaggi. Sì, devo essere sincero, non vedo l’ora di andare con i volontari, perché lì c’è bisogno di un grande aiuto. C’è una diffusissima epidemia di malaria e cercheremo di curarla. La gente muore, muoiono i bambini che sono i più vulnerabili di tutti, perché alla malattia si aggiunge la malnutrizione. Certe volte vorrei restare lì per essere utile, ma qui ho la mia amatissima famiglia. Eppure, l’Africa è casa mia”.

E adesso piovono commenti di solidarietà e benedizione per Rino sulla sua pagina Facebook. Lui, dall’ospedale, risponde: “Grazie a tutti. C’è tanto bisogno di messaggi positivi. Sento questo calore, questo affetto da parte di cosi tanta gente che mi aiuta a reagire”.