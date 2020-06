PALERMO – Concetta Damante, prima dei non eletti alle ultime elezioni regionali nella lista del Movimento 5 Stelle nel collegio provinciale di Caltanissetta, si è insediata all’Assemblea regionale siciliana nel corso della seduta di oggi; prende il posto di Giancarlo Cancelleri, che aveva lasciato il suo scranno a Sala d’Ercole dopo la nomina nel governo nazionale alla carica di viceministro alle Infrastrutture e Trasporti. In aula si è anche svolta la discussione generale del ddl di riforma dello Statuto. La seduta è stata poi sospesa per permettere la riunione della conferenza dei capigruppo, che dovrà indicare il prossimo calendario dei lavori.

