PALERMO – Sotto sequestro finisce il “Gran teatro tenda Zappalà”. Alcuni componenti della storica famiglia di attori sono indagati per bancarotta fraudolenta dalla Procura di Palermo che ha chiesto al giudice per le indagini preliminari il sequestro della struttura di via Autonomia Siciliana. Gli spettacoli in programma andranno regolarmente in scena, ma il teatro passa in amministrazione giudiziaria.

Il sequestro è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e colpisce gli amministratori della cooperativa “Figli d’arte Zappalà” accusati di avere sottratto al patrimonio della società fallita il teatro il cui valore è stato quantificato in 760 mila euro. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Andrea Fusco.

Le indagini, eseguite dai finanzieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura, hanno fatto emergere che al momento del fallimento, dichiarato nel 2017, la coop aveva un passivo di un milione di euro. Per la gran parte si trattava di tasse non pagate.

Dall’analisi della documentazione contabile sarebbe emerso che la società era stata spogliata della proprietà del teatro e di tutte le attrezzature per l’allestimento degli spettacoli, cedendole all’amministratore sulla base di un credito in realtà inesistente. Si sarebbe trattato, secondo l’accusa, di un accordo tra soci trascritto soltanto contabilmente.

Da qui l’ipotesi che si sia trattato di uno stratagemma per consentire il successivo affitto a due nuove società costituite ad hoc (“Associazione culturale Parsifal” e “Teatro Franco Zappalà srls) e proseguire l’attività con mezzi e risorse della cooperativa fallita. Agli indagati, Antonio e Franco Zappalà, viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.