PALERMO – “L’istituzione della ztl notturna a partire dal 6 dicembre rappresenta una vergogna oltre che un atto di arroganza amministrativa e politica da parte dell’assessore Catania e di tutta la giunta”. Lo afferma Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima e fondatore del laboratorio culturale e politico ‘Tocca a Noi’.

“Un’amministrazione sorda, – aggiunge – che non ascolta le istanze dei cittadini ritenendo inutile il confronto con le parti coinvolte ed agendo d’imperio. Un gesto di ostilità nei confronti di imprenditori, utenti e cittadini in spregio a quanto previsto dalla norma. Il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2017 infatti parla chiaro: ‘per la redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile occorre avviare un percorso partecipativo tra organi istituzionali e attori coinvolti, che lo stesso vada adottato in giunta, pubblicato per 30 giorni in attesa di controdeduzioni, infine discusso e approvato in Consiglio Comunale.’ Mi chiedo cosa quest’amministrazione abbia fatto, di quanto espressamente previsto dalla norma”.

(ANSA).