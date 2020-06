“Tutti noi lampedusani, ogni qual volta arrivano nell’isola corpi di naufraghi che non ce l’hanno fatta, siamo rattristati e ascoltiamo il silenzio dei morti, compresi quelli dell’ultimo naufragio, ma alcune precisazioni vanno fatte perché il sindaco continua a dichiarare tutto e il suo contrario”. A dichiararlo, in merito all’intervista di Totò Martello su LiveSicilia, è il segretario di Forza Italia a Lampedusa, Rosario Costanza, che aggiunge:

“Il primo cittadino pone questioni annose come ad esempio la camera mortuaria che non è mai esistita a Lampedusa facendo finta di dimenticare che la sua parte politica governa il Paese da parecchi anni, periodo nel quale si è registrata un’accoglienza senza regole e il porto è saturo di enormi imbarcazioni che sono state lasciate in eredità dai Governi Renzi-Gentiloni e che sono un serio pericolo all’interno del porto, tanto che qualche settimana fa, a causa del maltempo, una è affondata riversando gasolio e olio nel porto e sulla spiaggia principale di Cala palme. Oggi con l’attuale Governo con chiara matrice di sinistra, che rappresenta la storia politica del nostro sindaco, lo stesso non riesce ad interloquire con la sua parte politica per sbloccare una situazione incresciosa che sta compromettendo e danneggiando l’economia primaria dell’isola che è ancora il turismo”.