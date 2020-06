Mes, ai ferri corti

L’ex vicepremier Matteo Salvini torna all’attacco sul Mes e nega di essere mai stato a conoscenza delle modifiche del trattato sul fondo salva-Stati, come invece sostenuto ieri in Parlamento dal premier Giuseppe Conte. Per Salvini, “qualcuno al Governo sta dicendo la verità e qualcun altro una bugia. Nessuno mi ha mai fatto vedere il testo delle modifiche di questo trattato ed è grazie a noi che ne stiamo parlando. Il Parlamento deve poter intervenire su quel testo”. Il leader del M5s Di Maio chiarisce la sua posizione: “Sapevamo che il Mes era arrivato ad un punto della sua riforma, ma anche che era all’interno di un pacchetto, che prevede anche la riforma dell’unione bancaria e l’assicurazione sui deposito. Per il M5S, queste tre cose vanno insieme e non si può firmare solo una cosa alla volta. Decideremo noi come e se dovrà passare la riforma del Mes”.