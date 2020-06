Proposta alla Camera

Aveva diviso gli italiani già durante la sua ‘esecuzione’, ora assume i contorni di una totale montatura: la proposta di matrimonio del deputato leghista Flavio Di Muro tra i banchi della Camera sarebbe un falso. Lo sostiene Il Corriere della Sera, secondo cui nozze e ricevimento sarebbero già programmati da tempo. A sviare dal sospetto dell’inganno sarebbero stati la spontaneità del gesto e la complicità di un personaggio chiave.

“Comunque, un po’ più tardi ho detto sì!”, aveva infatti scritto su Facebook Elisa, la futura sposa, poco dopo la presunta proposta del deputato della Lega. Quando in realtà, però, anche lei sarebbe già stata al corrente della cerimonia nuziale in programma il prossimo 5 settembre in cattedrale a Ventimiglia, e del pranzo in un ristorante di Isolabona.

“Non le avevo mai fatto la dichiarazione ufficiale di matrimonio o dato l’anello – ha detto Di Muro, raggiunto dal Secolo XIX -. Ho scelto di farlo in quel contesto, in modo spontaneo e genuino. Io ed Elisa stiamo insieme da sei anni ed è ovvio che di matrimonio avessimo già parlato in passato”.

Di fatto le parole: “Elisa, mi vuoi sposare?” avevano ritardato la discussone sugli emendamenti al decreto Sisma. Il gesto aveva provocato sgomento e incredulità fra i colleghi, e il deputato di Ventimiglia era stato più volte ripreso dal presidente della Camera, Roberto Fico. “Mi spiace interrompere i lavori importanti di questa seduta, però abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona – aveva spiegato Di Muro prima della fatidica domanda -. Questo per me non è un giorno come tutti, è un giorno diverso, un giorno speciale”.