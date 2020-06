Scarsi in matematica

In italia, uno studente quindicenne su 4 non raggiunge il livello base di competenza in matematica. E’ quanto evidenziano i risultati delle prove PISA del 2018 che hanno riguardato tutti i Paesi dell’Ocse. Migliori risultati li ottengono i ragazzi residenti al Nord ed i liceali hanno punteggi migliori rispetto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Nella lettura, i ragazzi italiani ottengono punteggi inferiori alla media Ocse, così come in scienze, con il 25% che risulta avere una preparazione insufficiente. (ansa)