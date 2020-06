I finanzieri hanno trovato merce priva del marchio CE e quindi non sicura, per 450 mila euro.

RAGUSA – Oltre 180 mila tra articoli natalizi e giocattoli ritenuti non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Ragusa in due negozi di Modica gestiti da cinesi. Tra i prodotti sequestrati, del valore commerciale di circa 450.000 euro, materiale elettrico e giocattoli privi del marchio “CE”. I due titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio ai sensi del Codice del Consumo e rischiano sanzioni fino a 25.000 euro. Per uno di loro è scattata anche la denuncia penale alla Procura della Repubblica di Ragusa per frode in commercio e ricettazione.

(ANSA).