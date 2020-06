PALERMO – La polizia municipale ha intimato l’allontanamento per 48 ore dalla navetta AMAT ad un noto borseggiatore. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno riconosciuto l’uomo, A.B. di 21 anni, pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, all’interno del bus “Navetta Free” che transitava in via Vittorio Emanuele. Durante il controllo, gli agenti hanno notato che il borseggiatore stazionava al centro del corridoio impedendo la libera circolazione dei passeggeri e non permetteva loro di viaggiare in sicurezza. La condotta che limita la libera accessibilità al trasporto pubblico locale, richiamata dalle Condizioni Generali di viaggio sui mezzi di trasporto della società AMAT, è tra le fattispecie contenute nel Decreto Sicurezza 1 e prevede l’ordine di allontanamento per 48 ore.