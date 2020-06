La firma dell'accordo prevede progressioni economiche per 250 lavoratori della Città metropolitana

PALERMO – È stato firmato ufficialmente oggi, dopo l’accordo raggiunto alcune settimane fa, il rinnovo del contratto per i dipendenti della Città metropolitana di Palermo che prevede, fra le altre cose, progressioni economiche per almeno 250 lavoratori e il pagamento della produttività con cadenza quadrimestrale. “Un contratto che valorizza i dipendenti e migliora i servizi – dicono Nicola Scaglione, Maria Cataldo e Gioacchino Verciglio del Csa-Cisal – Il recepimento della nostra proposta sulla produttività eviterà di penalizzare i lavoratori dal punto di vista fiscale, mentre l’avvio delle progressioni per 250 dipendenti è il mantenimento di un impegno assunto a luglio 2018. Siamo soddisfatti che tutti abbiano firmato e condiviso le nostre proposte, dopo l’iniziale incertezza, raggiungendo un risultato nell’interesse dei lavoratori”.