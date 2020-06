Droga nell”albero’

L'autore della spedizione sperava il pacco non venisse controllato per via del Black friday

OLBIA – Sperava che l’intenso traffico di spedizioni in occasione del Black friday potesse aiutarlo a far arrivare a destinazione un pacco ‘particolare’, invece l’eroina dal valore di un milione di euro che aveva nascosto in un dono natalizio è stata scoperta. Finito in manette un cagliaritano di 21 anni, che aveva inviato un plico da Livorno in direzione Sardegna e poi si era imbarcato sul traghetto per far ritorno sull’isola. All’interno del pacco un oggetto a forma di albero di Natale che nascondeva quattro panetti di eroina.

Sbarcato a Olbia il ragazzo ha passato senza problemi la perquisizione dell’auto, ma la guardia di finanza avrebbe trovato le sue risposte incoerenti fra loro: in particolare l’arrestato non sarebbe riuscito a dare spiegazioni sul perché avesse trascorso 24 ore lontano dalla Sardegna, e sul perché non avesse caricato in auto il pacco preferendo invece spedirlo.

Con l’aiuto dei colleghi di Frosinone, i finanzieri di Olbia sono riusciti a risalire al magazzino dove si trovava il pacco ancora in attesa di essere spedito. Dei dieci chili totali di peso del dono a forma di abete natalizio, due e mezzo erano costituiti dai panetti di droga. Ora il cagliaritano è accusato di traffico di droga e si trova nel carcere di Nuchis.