ROMA – La Vucciria, la famosa tela di Renato Guttuso realizzata su uno dei mercati popolari di Palermo, è arrivata il 28 novembre da Palermo a Montecitorio. In trasferta per due mesi. In esposizione nella Sala della Lupa dove venerdì 6 dicembre Dacia Maraini, Catena Fiorello e altri scrittori animeranno un evento sul tema della cultura siciliana.

È la Fondazione Sicilia con l’Università di Palermo, gli Archivi Guttuso e la Strada degli Scrittori ad organizzare una manifestazione gestita da Civita e sostenuta da Igea Banca per accendere l’attenzione su artisti e autori di un’isola proposta con tutte le sue suggestioni. Compresi caustici interventi di Andrea Camilleri in una video intervista che sarà proiettata davanti al quadro di Guttuso.

Con il presidente di Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore e Felice Cavallaro che coordinano interverranno anche Antonio Calabrò, Marco Carapezza, Giovanni Puglisi, Gaetano Savatteri, gli attori Giovanni Anfuso e Liliana Randi. L’ingresso è ammesso da Piazza del Parlamento 25 entro le 16.15. Posti limitati. Obbligatorio prenotarsi all’indirizzo mail segreteria@civitasicilia.it