PALERMO – Una mattina di caos nella zona compresa tra corso Pisani, via Onorato e piazza Indipendenza. L’area è infatti stata chiusa al traffico in seguito ad un rocambolesco incidente stradale.

A sbandare una Mercedes nera che si è poi ribaltata su una fiancata: il conducente, trovato sotto choc, ha riportato soltanto lievi ferite, così come l’uomo a bordo dello scooter. L’automobilista ha riferito di aver sterzato proprio per evitare il mezzo, ma la dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare.

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i poliziotti, i vigili urbani e, per precauzione, i sanitari del 118. I vigili del fuoco sono invece entrati in azione per rimuovere il mezzo dal centro della carreggiata. I rilievi sono in corso per accertare la dinamica.