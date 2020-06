L’eredità al Comune

TREVIGLIO (BERGAMO) – Carla Giuliani è morta nei giorni scorsi, ma ha deciso di lasciare il segno nella sua comunità: l’88enne ha lasciato il suo patrimonio al Comune di Treviglio, a patto che sui terreni della donna vengano costruiti alloggi per non vedenti e altri disabili.

E la copertura finanziaria per farlo non mancherebbe: L’Eco di Bergamo scrive che la stima del patrimonio, fra terreni e conti correnti, ammonta a oltre 6 milioni di euro. A beneficiare della generosità di Giuliani anche la parrocchia locale, che ha ereditato cinquantamila euro.

Giuliani era l’unica erede della ‘Drogheria Giuliani’, grossista attivo a Treviglio dagli anni Trenta agli anni Settanta, e non aveva figli; l’edificio in cui viveva da sola diventerà una delle case per disabili, persone che nel suo testamento avrebbe definito “di indubbia moralità”.