PALERMO – “Parte la macchina organizzativa per dare un nuovo volto alla stazione turistica di Piano Battaglia, affinché possa diventare un polo di attrazione nel periodo invernale ed estivo”. L’annuncio è stato dato dal presidente Nello Musumeci che, dopo il sopralluogo della scorsa settimana sulle Madonie, stamane ha riunito a Palazzo Orleans tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti per individuare, nel più breve tempo possibile, le soluzioni alle numerose problematiche riscontrate. Insieme all’assessore al Territorio Toto Cordaro, al sindaco della Città metropolitana Leoluca Orlando e ai primi cittadini di Petralia Sottana Leonardo Neglia e Ventimiglia di Sicilia Antonio Rini, attorno allo stesso tavolo anche i dirigenti generali dei dipartimenti regionali: Infrastrutture, Sviluppo rurale, Protezione civile, Corpo forestale, Tecnico, Ufficio contro il dissesto idrogeologico e Ufficio speciale della progettazione. Presenti anche il commissario straordinario del Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone e Antonio Catalano, presidente della “Piano Battaglia Srl”, la società che gestisce gli impianti di risalita. “Vogliamo risolvere – ha spiegato il governatore – definitivamente la situazione, affinché l’impianto possa avere una caratura nazionale. Per questo motivo, la Regione farà da ente finanziatore, con circa otto milioni di euro, e da coordinamento per elaborare un progetto organico di riqualificazione complessiva dell’area che vedrà coinvolti l’ex Provincia di Palermo, il Parco delle Madonie e il Comune di Patralia Sottana, oltre a cinque dipartimenti regionali”. Al termine della riunione, a cui ne seguirà un’altra tra due settimane, è stato deciso di procedere con tempistiche diverse.

(ANSA).