Sigilli alla struttura pericolante di via Messina Marine all'altezza di via Amedeo D'Aosta

PALERMO – Il Nucleo tutela patrimonio artistico della polizia municipale di Palermo ha sequestrato per la seconda volta il pontile di via Messina Marine di fronte a via Amedeo d’Aosta sul lungomare di Palermo. Gli agenti, dopo un sopralluogo congiunto con tecnici dell’Edilizia fortemente degradata del Comune di Palermo, hanno rilevato un altissimo rischio per la sicurezza pubblica. Dopo il primo sequestro effettuato nel 2015 per gli stessi motivi e il dissequestro avvenuto nel 2018, infatti, il manufatto non è stato riqualificato, anzi è stato più volte oggetto di incendi da parte di ignoti che ne hanno peggiorato le condizioni strutturali. (ANSA).