PALERMO – Apre i battenti il quarto Centro di raccolta rifiuti di Palermo e stavolta lo fa in zona Oreto, a monte della rotonda di viale Regione siciliana. In un’area confiscata alla mafia, la Rap ha aperto i cancelli della nuova isola ecologica a cui, entro dicembre, si aggiungerà quella di via Minutilla, nella speranza che la Regione finanzi gli altri cinque progetti per un totale di 3,2 milioni di euro. “La Rap si è messa in cammino per rendere più efficienti i servizi dati alla cittadinanza – ha detto il sindaco Leoluca Orlando all’inaugurazione – Allo stesso tempo è conferma del fatto che non ci sono e non ci saranno più alibi per chi voglia davvero rispettare la città e contribuire al suo decoro e alla sua pulizia”.

Alla cerimonia più politici che utenti, anche se i numeri degli altri centri fanno ben sperare: tra 500 e mille quelli giornalieri, centinaia di tonnellate di rifiuti raccolti. “Tutto questo – ha aggiunto l’assessore all’ambiente Giusto Catania – è il frutto della sinergia tra amministrazione comunale e Rap determinata dalla pianificazione deliberata dall’amministrazione comunale; quest’anno sono stati già individuati 13 centri di raccolta, l’anno prossimo, sarà previsto un ulteriore atto deliberativo per l’avvio e individuazione di altre 11 aree. Per dare stabilità a questo percorso – conclude Catania – già le prime 13 aree individuate, sono state calate nel nuovo piano regolatore. L’obiettivo è arrivare a 24 Ccr coprendo tutti i quartieri della città”.

L’area Oreto è pari a circa 2.375 metri quadrati e sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17 e la domenica fino alle 13. Si potranno conferire toner per stampa esauriti; imballaggi in carta e cartone,; plastica, metalli e legno; vetro, pneumatici fuori uso, medicinali, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti biodegradabili come sfalci e ramaglie, oltre alle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. E ancora pitture e vernici di scarto, solventi organici o altre sostanze pericolose, oltre a piccole quantità di sfabbricidi.

“Oggi si apre il quarto Ccr in un anno in città, un altro tassello viene raggiunto dall’amministrazione comunale e dall’azienda – ha precisato il presidente della Rap Giuseppe Norata – Dal punto di vista organizzativo stiamo lavorando per rendere efficiente il servizio che eroghiamo, rendere la Rap più snella nelle procedure, stiamo conversando con le associazioni di categoria, su più fronti lavoriamo per sensibilizzare il cittadino partendo dalle scuole ma coinvolgendo i teatri perché la cultura deve camminare di pari passo con l’ambiente”.

“L’apertura del nuovo Centro comunale di raccolta in zona Oreto, a monte della rotonda della circonvallazione, è il segnale della volontà del comune di Palermo e della Rap di puntare con decisione sulla differenziata e sulla lotta all’abbandono degli ingombranti – ha detto il consigliere di Italia Viva Dario Chinnici – la straordinaria affluenza in questi centri dimostra che la scommessa è vincente e l’auspicio è che la Regione ne finanzi altri cinque”.