PALERMO – “Il teatro regionale Samonà di Sciacca va riaperto al più presto possibile”. Lo dice il presidente dela Regione siciliana Nello Musumeci dopo il sopralluogo effettuato nella struttura agrigentina, insieme al sindaco Francesca Valenti, al dirigente generale del dipartimento regionale dei Beni culturali Sergio Alessandro e al soprintendente Michele Benfari. Da anni il teatro, affidato in concessione dal precedente governo al Comune, è chiuso.

Vanno completati alcuni lavori sul palcoscenico, oltre a una revisione generale dei servizi tecnici, dice la Regione. A giorni si terrà un incontro operativo a Palazzo Orleans a Palermo per verificare la possibilità di utilizzare progetti già esistenti e mai approvati. In caso contrario si procederà a un incarico esterno per l’adeguamento della struttura teatrale. “E’ un peccato – aggiunge – che un gioiello destinato ad attività convegnistica, congressuali, oltre che teatrali, debba restare precluso alla città. Dopo aver eseguito i lavori valuteremo se affidarlo al Comune o a soggetti privati, attraverso una procedure di evidenza pubblica”.

