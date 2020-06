È avvenuto in serata in via Costante Girardengo.

PALERMO – Salvatore Maranzano, 48 anni, 48 anni, è giunto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Gli hanno sparato due colpi di pistola intorno alle 20:00 in via Costante Girardengo allo Zen. I killer hanno atteso che rientrasse a casa. È stato operato per asportare una parte dell’intenstino ed è in gravi condizioni. Al lavoro ci sono gli investigatori della squadra mobile.

Lo Zen è sotto assedio per rintracciare chi ha sparato. Maranzano, ex Pip ora lavora come bidello alla scuola Falcone e Borsellino del rione. La vittima ha dei precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Un uomo è stato rintracciato e arrestato nella notte dalla squadra mobile. E’ accusato di tentato omicidio.