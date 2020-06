Presentati gli eventi previsti in cartellone

PALERMO – Questa mattina, nella Sala Borsellino dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, è stato presentato “EricèNatale – Il borgo dei presepi”, il cartellone di eventi natalizi che dal 7 dicembre riempirà di festa il borgo medievale di Erice. È stata anche introdotta la novità di quest’anno il photo booth, una selfie box che offrirà la possibilità ai visitatori di EricèNatale di scattare foto e di condividerle, in tempo reale, sui social network con l’hashtag #ericenatale.

L’evento rientra tra i progetti finanziati tramite l’avviso pubblico emanato dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana per la realizzazione di coproduzioni volte alla valorizzazione delle eccellenze artistiche e dei siti di interesse culturale, nonchè alla destagionalizzazione del calendario turistico.

Sono intervenuti in conferenza stampa: il Presidente della Fondazione Erice Arte nonché sindaco di Erice Daniela Toscano, il sovrintendente della Fondazione Erice Arte Giuseppe Butera ed il co-direttore artistico della manifestazione Angelo Butera. L’Assessore al Turismo, Sport, Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, non ha potuto presenziare per motivi istituzionali. Ha moderato la giornalista Ninni Cannizzo.

EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dalla Fondazione Erice Arte in collaborazione con il Comune di Erice con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e con il partenariato tecnico dell’associazione Pianeta Sud di Palermo e il supporto della Montagna del Signore e della Funierice. La direzione artistica di EricèNatale è affidata a Piervittorio Demitry (Fondazione Erice Arte) e ad Angelo Butera (Associazione Pianeta Sud di Palermo).