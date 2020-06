PALERMO – Andrea Mineo, consigliere comunale di Forza Italia a Palermo, è il nuovo coordinatore dei giovani azzurri in Sicilia. la nomina è arrivata da parte del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e del coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, Marco Bestetti. “Siamo certi – si legge nella lettera che comunica la nomina – che svolgerai con impegno e passione questo prestigioso incarico, dando nuovo slancio alle attività del movimento giovanile, con iniziative e progetti che coinvolgano tanti giovani militanti ed eletti, per rafforzare Forza Italia con rinnovata energia ed entusiasmo”. Mineo, che è commissario di Forza Italia a Palermo, ricopre il ruolo di vicepresidente della commissione Bilancio e finanze di Palazzo delle Aquile. “Riparte con grande slancio la comunità dei giovani siciliani di Forza Italia”, dice in una nota il neo coordinatore regionale dei Giovani azzurri. “Continua – aggiunge Mineo – il percorso che vedrà i giovani siciliani protagonisti del presente e del futuro del nostro movimento. Ringrazio il presidente Berlusconi e il nostro coordinatore nazionale Bestetti per la fiducia riposta in me. Insieme con loro e con il nostro coordinatore regionale, Gianfranco Micciché, ai nostri parlamentari europei, nazionali e regionali e i nostri assessori continueremo un percorso di valorizzazione dei tanti giovani presenti e attivi sui territori, i quali hanno dimostrato il grande valore della classe dirigente emergente del nostro partito. Il nostro compito sarà quello di creare le condizioni affinché ciascuno di loro possa esprimersi e che le migliori energie presenti sul territorio regionale possano diventare valore aggiunto per il partito”.

“Un giovane che darà slancio alle iniziative dei giovani di Forza Italia in Sicilia – dice il capogruppo di Fi a Palermo Giulio Tantillo – Con umiltà ha ricostruito il movimento giovanile mettendo al centro il cittadino e il territorio. A lui i complimenti del gruppo Forza Italia e mio personale con stima e apprezzamento . Buon lavoro”.