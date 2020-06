Il 34enne si era laureato in Giurisprudenza. L'autopsia chiarirà le cause

FERRARA – Ieri sera aveva festeggiato un traguardo personale, la laurea in Giurisprudenza conseguita in mattinata; nel cuore della notte però Adriano Bianco, 34enne di Lauria, si è sentito male ed è morto. Il giovane della provincia di Potenza è stato soccorso in casa a Ferrara, in via Matteo Maria Boiardo.

A causare la morte sarebbe stata una crisi respiratoria, come scrive Ansa.it basandosi sulle ricostruzioni di sanitari, medico legale e carabinieri.Si attende l’autopsia.