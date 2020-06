Il medico fu picchiato a morte in discoteca la notte di San Valentino di 4 anni fa

PALERMO – Ucciso in discoteca la notte di San Valentino, nel 2015, si riapre il caso del giovane medico Aldo Naro: il Gip di Palermo Filippo Serio, infatti, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e ha chiesto nuove indagini. L’omicida non sarebbe soltanto il buttafuori del Goa, ma sarebbero coinvolti altri tre suoi colleghi, accusati di omicidio volontario in concorso e ora indagati: Pietro Covello, Gabriele Citarella e Francesco Troia. La famiglia della vittima chiede alla procura l’avocazione delle indagini – scrive Rep Palermo – dopo avere scoperto che il referto di una Tac è scomparso dal fascicolo della procura.