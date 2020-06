Malore in classe

OSTIA (ROMA) – Il malore durante una lezione a scuola, l’arresto cardiocircolatorio e i vani tentativi di salvarlo: così oggi è morto un bambino di 11 anni, alunno di prima media in un istituto del lido di levante. Il piccolo ha iniziato a stare male intorno alle 12,30; gli insegnanti hanno allertato i soccorritori del 118, che hanno rianimato il bambino portandolo all’ospedale Grassi di Ostia, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato alle 14,50. Sulla morte del giovane studente stanno indagando i poliziotti del Commissariato del Lido.