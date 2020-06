FAVARA (AGRIGENTO) – La mostra itinerante “Mare Fest. Vietato Non Toccare” in ricordo di Sebastiano Tusa, di “Villaggio letterario”, dal 10 al 14 dicembre approda al Farm Cultural Park di Favara. L’inaugurazione è in programma martedì 10 dicembre alle ore 11.30. Ingresso libero. Insieme ai fondatori del Farm Cultural Park, Andrea Bartoli e Florinda Saieva, e della casa editrice Medinova Antonio Liotta, saranno presenti il sindaco di Favara, Anna Alba, il vicesindaco Giuseppe Bennica, la fondatrice di Villaggio Letterario Anna Russolillo, Nando Sutera, responsabile Centro di Consulenza Tiflodidattica di Catania, Maria Concetta Cusimano, tiflologa della Federazione nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, Pasquale Palermo, artigiano e coordinatore dei laboratori d’arte di Mare Fest, Alessandra De Caro, architetto dirigente della Soprintendenza del mare, Licia Corsale dell’INGV di Palermo.

Saranno presenti bambini di tanti istituti di Favara, che, insieme a diversi artisti, accoglieranno i bambini dell’Istituto Sciascia provenienti da Palermo e i giovani artisti emergenti. Mare Fest. Vietato Non Toccare è una mostra collettiva, kids, young e senior di inclusione sociale, di accessibilità e di fruizione dei beni culturali, che coniuga arte contemporanea, cultura e valorizzazione del mare. Esposti libri tattili ecologici, realizzati da bambini vedenti che si sono riappropriati del linguaggio tattile e da bambini non vedenti, che hanno insegnato loro il linguaggio di amore, di conoscenza e di semplicità. Dunque, opere da percepire con il tatto, indispensabile per un non vedente, ma altrettanto importante per i vedenti. La ricerca dei materiali e la scelta di utilizzarli per i libri tattili hanno definito in modo inequivocabile il mondo interiore di ciascun bambino. I laboratori che si sono svolti a Palermo hanno stimolato la condivisione, lasciando spazio alle espressioni più intime e individuali che fanno di ogni libro tattile una piccola opera d’arte.

Una mostra, dove i colori danno spazio alle forme, carichi di quella sincerità e spontaneità che solo i bambini e gli artisti possono dare. Sarà presente una sala per laboratori e sarà organizzato un focus sull’arte, sulla creatività e sulle tematiche sociali legate alla fruizione dell’arte degli ipovedenti e non vedenti. Accanto ai 36 libri tattili realizzati dagli alunni dell’Istituto Sciascia e dai piccoli utenti dell’Istituto ciechi Florio e Salamone di Palermo, in mostra le opere di Vincenzo Patti e Giovanni Proietto, artisti affermati e noti al pubblico internazionale, e opere dedicate a “Mare Fest. Vietato Non Toccare” di giovani artisti che sicuramente faranno parlare di sé: Alfonso Elia Amato, Vincenzo Raffaele Barba, Serena Etiopia, Valentina Matranga, Giorgia Emily Militello, Melissa Muscarnera, Valeria Rubino.

Gli organizzatori della mostra sono Andrea Bartoli, Florinda Saieva, Antonio Liotta, Anna Russolillo, Giacomo Rizzo, in collaborazione con Nando Sutera, Alessandra De Caro, Maria Concetta Cusimano, Pasquale Palermo, con la partecipazione delle insegnanti Roberta Casucci, Ilenia di Matteo, Rizzo Daniela dell’Istituto Sciascia, coordinate da Maria Erminia Cocuzza. Il viaggio “Mare Fest. Vietato Non Toccare in ricordo di Sebastiano Tusa” dunque non si ferma. Terminati con grandi risultati di pubblico i primi due viaggi a Palermo e a Mazara del Vallo al Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea Riso e al Chiostro dei Gesuiti nell’ambito di “Blue Sea Land”, Villaggio Letterario ha rilanciato il proprio impegno e i fondatori del Farm Cultural Park di Favara hanno messo a disposizione la prestigiosissima tappa dei Sette Cortili, luogo-simbolo che il giornale britannico Purple Travel ha posto al sesto posto al mondo fra le mete turistiche dell’arte contemporanea, preceduto soltanto da Firenze, Parigi, Bilbao, dalle isole della Grecia e da New York.

“Non è solo una mostra da guardare – spiega Anna Russolillo, ideatrice di Mare Fest – ma anche da toccare e da sentire con le corde del cuore. Non è un percorso solo per bambini, non è una Children’s Art Show che si può trovare anche nei musei tradizionali, ma è un incontro tra bambini, giovani ed adulti, per lasciare spenti i vari tablet e cellulari ed aprire la mente all’altro, all’arte e al mare. È un appuntamento per i bambini, per le scuole ma anche e soprattutto per la famiglia”. Una collaborazione, quella tra il Farm Cultural Park, Medinova e Villaggio Letterario, fondato per avvicinare tutti all’arte contemporanea, ribadendo il suo ruolo culturale, sociale e turistico. “Siamo felici ed onorati – sottolineano Florinda Saieva e Andrea Bartoli – di ospitare a Farm Cultural Park, la mostra collettiva itinerante “Mare Fest. Vietato Non Toccare” organizzata dal Villaggio letterario. Un contenuto culturale fresco e accattivante, intelligente già dal suo nome, in cui paesaggio e cultura, memoria e visione, educazione e accessibilità vengono declinati in 36 libri tattili realizzati da bambini di talento, vedenti e non vedenti, in memoria di Sebastiano Tusa e un corpus di sette opere “vietato non toccare” realizzate con linguaggi differenti da giovani artisti emergenti siciliani che raccontano il mare e l’uomo ed il continuo ed altalenante dividersi tra perdita e rinascita. Una grande mostra collettiva, non c’è dubbio, resa ancor più interessante grazie alle opere di due grandi artisti agrigentini ispirate al Mare. Vi aspettiamo ai Sette Cortili”. Durante i quattro giorni di Mare Fest. Vietato Non Toccare si susseguiranno incontri e presentazioni che vedranno la partecipazione di tutti gli Istituti di Favara.