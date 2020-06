PALERMO – “Il cimitero dei Rotoli è in una condizione vergognosa: sporcizia, sepolture inaccessibili, sentieri inagibili, bagni in condizioni indecenti, porte rotte. Passato il 2 novembre, nonostante l’impegno dei lavoratori, l’attenzione sugli impianti cimiteriali scema, a danno dei palermitani che vanno a trovare i loro cari. Ci chiediamo che fine hanno fatto i progetti, perché il cimitero si trova in questo stato, a che punto sono il nuovo forno crematorio e il progetto del nuovo cimitero. Ho chiesto in commissione l’audizione dell’assessore con la delega ai cimiteri, i cittadini meritano di meglio”. Lo dice il consigliere comunale di Avanti Insieme Toni Sala.