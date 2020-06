PALERMO – Un nuovo grave incidente all’incrocio tra le vie Enrico Albanese e Pasquale Calvi, in pieno centro città. È avvenuto stanotte intorno alle 2 e ad avere la peggio è stato un ragazzo di 23 anni. Viaggiava a bordo di una Peugeot 307 quando si è scontrato con una Fiat Cinquecento: l’impatto si è rivelato violentissimo ed ha reso necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. Il giovane ha riportato ferite molto gravi ed è adesso ricoverato con la prognosi riservata a Villa Sofia.

Un incrocio già al centro di incidenti gravissimi, ultimo, quello di un mese fa in cui sono rimaste ferite quattro persone. Si trovavano a bordo di un’auto travolta da una Smart che viaggiava a folle velocità. Il giovane conducente, dopo averne perso il controllo è finito sul marciapiede, percorrendolo per una trentina di metri e terminando la sua corsa contro un contenitore per i rifiuti. Ma stanotte un altro scontro rocambolesco si è verificato all’incrocio tra le vie La Loggia e Pindemonte. In questo caso, in seguito allo schianto tra due auto sono rimasti coinvolti anche tre mezzi parcheggiati.

In base a quanto ricostruito dalla polizia municipale, a scontrarsi sono stati i conducenti di una Atos e una Citroen, una delle quali si è ribaltata in seguito al violento impatto, finendo poi sulle auto in sosta, una Chevrolet, una Toyota Yaris e una Volkswagen. L’automobilista è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei due incidenti sono condotte dall’Infortunistica.