PALERMO – Un anno senza cupola. Il 4 dicembre dell’anno scorso il blitz dei carabinieri azzerava la nuova commissione provinciale di Cosa Nostra. In dodici mesi la mafia non ha avuto il tempo di rimettere in piedi le macerie. Nonostante le tante scarcerazioni, al momento, non ci sono in circolazione personaggi di spessore tale da raccogliere l’eredità di chi si era messo in testa di convocare l’assise del dopo Riina.

La mafia di oggi ha perso la sua caratteristica di organizzazione piramidale. O meglio, la struttura è sempre verticistica in ogni singolo mandamento, ma non esiste un gruppo di boss con un ruolo sovraordinato. Ogni mandamento si muove in autonomia, facendo attenzione a non pestare i piedi del vicino. Quando c’è un affare da gestire, soprattutto quelli legati alla droga, o un’estorsione da incassare ci si muove in sintonia. Forse è solo nella gestione dei traffici di stupefacenti che esiste una regia comune. Per il resto ciascuno si muove all’interno dei propri confini territoriali, coltiva i propri interessi economici dopo avere investito in tante attività illecite: dai bar ai ristoranti, dalle tabaccherie alle agenzie di scommesse.

Quando serve ripulire soldi sporchi ci sono delle figure di sicuro riferimento e apparentemente sono slegate alle logiche mafiose. Sono loro che hanno aiutato i vecchi potentati mafiosi a investire nelle città del Centro-Nord. È un livello superiore che non vuole mescolarsi alla manovalanza.

Il 4 dicembre del 2018 l’operazione della Direzione distrettuale antimafia, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Salvatore De Luca, portò all’arresto di 46 persone e svelò l’incontro del 29 maggio 2018. Totò Riina era morto da sei mesi. La nuova mafia provò a riorganizzarsi.

Settimo Mineo di Pagliarelli, Gregorio Di Giovanni di Porta Nuova, Filippo Bisconti di Belmonte Mezzagno, Francesco Colletti di Villabate, Giovanni Buscemi di Passo di Rigano, Leandro Greco di Ciaculli-Brancacio e Calogero Lo Piccolo di San Lorenzo: furono loro a darsi appuntamento in una palazzina di Baida.

Mineo, anziano boss di Pagliarelli, prese “la parola” per chiedere ai presenti il rispetto delle vecchie regole. Erano tutti d’accordo. Si trattò del primo incontro verso la nuova mafia. Bisconti e Colletti (fu quest’ultimo a parlare troppo senza sapere di essere intercettato) hanno poi deciso di pentirsi. La loro collaborazione consentirà di mettere a posto i tasselli che mancano, soprattutto nello scacchiere delle famiglie mafiose della provincia. Chi è stato scarcerato si riprenderà il potere, ma pensare ad una nuova cupola oggi sembra utopia.