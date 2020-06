PALERMO – L’Hotel Villa Igiea di Palermo, passato al gruppo di Rocco Forte, riaprirà il primo giugno dopo i lavori di ristrutturazione. Olga Polizzi, director of design del gruppo, intende valorizzare i dettagli Art Nouveau dell’epoca, firmati da Ernesto Basile su commissione di Ignazio Florio jr, a capo il quel periodo della famiglia di imprenditori. La ristrutturazione degli interni procede con la collaborazione di Paolo Moschino, interior designer italiano di stanza a Londra. “La ristrutturazione è un dono” afferma Sir Rocco Forte, Fondatore e Chairman di Rocco Forte Hotels. “Elimineremo tutti gli elementi aggiunti dalle proprietà passate. Abbiamo a disposizione un patrimonio da aprire al mondo e ai palermitani. C’è una storia di orgoglio imprenditoriale e culturale che intendo preservare e raccontare attraverso questo albergo”.

“Un nuovo hotel per me – aggiunge – è un mondo e l’avvio di un dialogo; qui ci muoviamo con particolare sensibilità, consapevoli dell’intensità del progetto”. Sesta proprietà italiana di Rocco Forte Hotels, Villa Igiea rappresenta il secondo investimento in Sicilia dopo Verdura Resort a Sciacca. (ANSA).