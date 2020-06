PALERMO – Il processo inizierà il 6 maggio prossimo davanti al giudice monocratico di Trapani. Vito Salvatore Sanclemente, 56 anni, si dovrà difendere dall’accusa di maltrattamento di animali. La richiesta di archiviazione nei mesi scorsi è stata respinta dal giudice per le indagini preliminari che ha ordinato l’imputazione coatta. Ora la fissazione dell’udienza.

Quella di Mia, così si chiama il cane, è una storia che fece il giro dell’Italia. In tanti si indignarono per tanta crudeltà. Il capo di imputazione è un pugno nello stomaco: “Sugli scogli in località Rio Forgia Valderice), agendo con crudeltà, dopo avere legato il proprio cane Mia legando il collare a una corda assicurata a una grossa pietra, allo scopo di sopprimere l’animale, volontariamente lo gettava in mare ad una profondità di 2 metri assieme al masso”.

Avrebbe voluto, dunque uccidere la cagnolina “non riuscendo nell’intento, resosi conto che il cane annaspava in acqua, non riuscendo a risalire sugli scogli a causa del sasso, adagiato sul fondo, l’imputato si allontanava”.

Sanclemente si era giustificato spiegando che voleva soltanto lavare il cane e che l’animale era scappato. Lo faceva spesso e poi tornava. Non era intervenuto perché non si era accorto del masso ed era andato via. Una spiegazione che aveva convinto il pubblico ministero che aveva chiesto l’archiviazione parlando di “spiacevole e censurabile” comportamento, “essendosi disinteressato delle sorti del cane”, ma non ravvisando gli estremi del reato di maltrattamento animali. Di avviso opposto fu il gip che respinse la richiesta di archiviazione. Ora è stato fissato l’inizio del processo.

Si costituiranno parte civile il presidente del Noita, il Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali Onlus, Enrico Rizzi, Laura Girgenti della Onlus Ugda, Edgar Meyer dell’associazione Gaia Animali e Ambiente, e Piera Rosati della Lega nazionale difesa del cane.

Le partici civili sono assistite dagli avvocati Paolo Grillo, Alessio Cugini, Francesca Bettocchi e Michele Pezone.