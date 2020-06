PALERMO – “Ci fa piacere che anche l’on Fava si sia accorto “dei pozzi neri” del sistema rifiuti, noi lo abbiamo fatto già un anno fa con una risoluzione e con denunce in procura a seguito della nostra inchiesta in IV commissione. Ma non ci siamo limitati a gridare allo scandalo. Noi abbiamo posto rimedio con una nuova normativa sui rifiuti che mette ordine nel caos, impone maggiore trasparenza e legalità proprio come chiesto da anticorruzione e corte dei conti”. Così Giusi Savarino, deputata di Diventerà Bellissima e presidentessa della commissione Ambiente dell’Ars, commenta le parole di Claudio Fava a Livesicilia sul tema della giunga dei servizi di affidamento della raccolta della spazzatura. “Mi meraviglia che poi il Presidente dell’antimafia – prosegue Savarino – invece di sostenere la svolta di pulizia, “di spurgo dei pozzi” impressa dal governo Musumeci, si lasci trascinare nell’ostruzionismo becero di chi quel sistema lo ha alimentato negli scorsi anni, peraltro nascondendosi dietro il voto segreto. Chi ha responsabilità istituzionali deve sapere indicare soluzioni, se no sono solo chiacchiere e le chiacchiere vanno bene in tv, non in Parlamento”.