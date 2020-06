Il Tar sulle elezioni di Siracusa

A Siracusa si dovranno ripetere le elezioni comunali dell’anno scorso in nove sezioni. Lo hanno stabilito i giudici amministrativi pronunciandosi sul ricorso presentato da Paolo Ezechia Reale, candidato battuto dal sindaco Francesco Italia. Il Tar di Catania dichiara l’illegittimità dell’operazione elettorale del Comune di Siracusa limitatamente a nove sezioni, rigettando invece le altre parti del ricorso. Dispone l’annullamento del voto in queste sezioni e dei verbali di ammissione al ballottaggio di Italia e reale, di proclamazione a sindaco di Francesco Italia e del consiglio comunale (che nel frattempo è decaduto ed è stato sostituito da un commissario). La sentenza ha data di ieri, presidente Agnese Anna Barone, estensore Giuseppina Alessandra Sidoti.

Il ricorso era stato presentato da Reale, difeso dall’avvocato Antonio Catalioto. “Puntavamo a una rielezione anche in altre sezioni – spiega il legale – ma il fatto stesso che si metta in discussione il tutto per noi è un importante risultato. Non succede spesso che si ripetano le elezioni”. Verifiche sul voto erano state svolte presso la prefettura di Siracusa.