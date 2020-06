Controlli in tre pescherie e a un venditore ambulante nel quartiere Villa Tasca e in via Montalbo

PALERMO – I carabinieri e gli uomini della capitaneria di Porto hanno sequestrato 350 chili di pesce in cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità nel corso di controlli in tre pescherie e a un venditore ambulante nel quartiere Villa Tasca, nel mercato rionale prossimo a via Santissima Mediatrice e nella zona del mercato in via Montalbo. Sono state elevate multe per 6 mila euro. Dopo i controlli dell’Asp il pesce è stato distrutto perché non idoneo al consumo. (ANSA).