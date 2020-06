PALERMO – Cerca di difendere un cucciolo, ma il padrone la aggredisce e la scaraventa fuori dal tram. Momenti di paura per una donna che nella tarda mattinata di ieri si trovava a bordo di una delle vetture della linea 2, che porta al capolinea Notarbartolo.

A raccontare la vicenda è la cugina della vittima: “Si trovava sul tram quando ha notato un uomo che sbatteva violentemente per terra un cucciolo di cane che aveva con sé. Lei è intervenuta chiedendogli di lasciarlo stare, di darlo a lei piuttosto che fargli del male, ma lui ha continuato ad inveire contro il cucciolo che teneva al guinzaglio, sferrando poi un forte calcio all’addome a mia cugina e buttandola giù sui binari quando il tram si è fermato. A quel punto è scappato e ha fatto perdere le sue tracce”.

Attimi di pura violenza che si sono conclusi al capolinea che si trova a pochi metri dalla stazione: “Lì è stata avvisata la polizia – prosegue – ma l’aggressore se l’era già data a gambe. Mia cugina si è quindi recata al pronto soccorso, nessuno a bordo del tram è intervenuto per difendere lei o il cane, tutti fermi a guardare. Soltanto una ragazza di colore l’ha aiutata dopo l’aggressione e per la descrizione alle forze dell’ordine. Eppure voleva soltanto mettere al sicuro quel cane e adesso piange disperata. Un episodio raccapricciante – conclude – vorremmo tanto che questa persona venisse rintracciata proprio per prenderci cura del cucciolo”.