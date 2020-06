PALERMO – I carabinieri e colleghi del Nas hanno scovato un tatuatore in via Turrisi Colonna, a Palermo, nei pressi della sede dell’Asp di via Giacomo Cusmano, che esercitava senza i requisiti necessari. Il titolare del’attività, un quarantottenne, è stato multato per mancanza dell’abilitazione a esercitare il mestiere, per la non idoneità dei locali e per la mancata autorizzazione comunale. La multa ammonta a 1.200 euro. Il Suap del Comune ha emesso il provvedimento diffidando il tatuatore di svolgere l’attività e gli ha intimato di eliminare gli attrezzi utilizzati per effettuare i tatuaggi.

(ANSA).