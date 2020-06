PALERMO – Un insulto alla moglie avrebbe fatto scattare la violenta reazione di Gaetano Giampino, che ieri sera, allo Zen 2, ha impugnato una pistola per sparare contro Salvatore Maranzano, 48 anni. I due sono vicini di casa e abitano in via Costante Girardengo. Giampino, 65 anni, pregiudicato, conservava la pistola nella macchina.

Uno dei colpi sparati hanno raggiunto Maranzano, anch’egli pregiudicato, all’addome. Ieri sera è stato operato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia. Gli è stata asportata una parte dell’intestino ed è in pericolo di vita. Giampino è stato fermato su ordine della procura della Repubblica per tentato omicidio.

Tutto è iniziato per una banale discussione. La moglie di Giampino era ferma in macchina davanti al supermercato e Maranzano le aveva chiesto di spostarsi. Poi qualche parola di troppo e infine i colpi di pistola.

È stata la donna a raccontare cosa fosse successo ai poliziotti del commissariato San Lorenzo. Gli agenti della Mobile hanno bloccato Giampino mentre vagava per il quartiere. Ha subito confessato

