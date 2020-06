Arriva per Alitalia il supercommissario, l’avvocato Giuseppe Leogrande, esperto di diritto fallimentare. Ha ricoperto lo stesso ruolo già in diverse aziende, tra cui la compagnia low cost Blu Panorama. Con lui, “lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di Alitalia”, dice il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli. Intanto l’azienda chiede una proroga di tre mesi della cassa integrazione straordinaria che scadrà il 31 dicembre per 1.180 dipendenti. (ansa)