Calcio, scacchi e pallatamburello

PALERMO – Dalla pallatamburello al calcio passando per gli scacchi, il tiro a segno e il tennis. Sono circa 3,8 milioni di euro le risorse che quest’anno la Regione assegna al mondo dello sport siciliano. Negli scorsi giorni il dirigente generale del dipartimento al Turismo, allo sport e allo spettacolo Lucia Di Fatta ha firmato i decreti con cui vengono stanziate le somme sia per il Coni e il Cip, comitato italiano paralimpico che per le federazioni sportive nazionali e le discipline nazionali associate.

Al Coni andranno 328mila euro, il 10 per cento delle risorse stanziate per lo sport, il 15 delle risorse andrà agli enti di promozione sportiva mentre la fetta più grande, il 75 per cento, pari a 2,4 milioni sarà impiegato per finanziare le federazioni riconosciute.

Lo sport che prende di più, è naturalmente il calcio: circa 412mila euro. La Figc, stacca di molto la seconda in graduatoria: la Fipav, la federazione della pallavolo che prende 144mila euro circa. Segue il nuoto con un contributo di 135mila euro e poi due sport a cui vanno 121mila euro ciascuno: il ciclismo, l’atletica leggera. Sopra la soglia dei 100mila euro di contributo ci sono le arti marziali (109mila euro) il basket (101mila euro). Alla federazione sportiva del tennis vanno 92 mila euro mentre a tutte le altre discipline dal Rugby alle bocce, passando per la scherma e il golf, il contributo varia ma sotto la soglia dei sessantamila euro.

Ancora meno, fra i settemila e gli ottomila euro ciascuno, va alle discipline sportive associate come la dama, il biliardo sportivo, il bowling e la pallatamburello. In tutti questi casi il contributo regionale vale meno di 10mila euro con la sola eccezione degli scacchi a cui spetta un finanziamento di 15mila euro.

Rispetto allo scorso anno lo stanziamento è in leggera flessione. Vengono stanziati infatti seicentomila euro in meno. Crescono invece le risorse per il Cip. Mentre l’anno scorso al comitato che organizza gli sport per i portatori di handicap, infatti, erano andati 220 mila euro, quest’anno le risorse destinate sono pari a mezzo milione. Al solo comitato vanno 50mila euro mentre alle federazioni andranno in totale 450mila euro.

Fra le federazioni del Cip a cui è stato assegnato i contributo regionale c’è quella che si occupa di persone con disabilità intellettiva relazionale (105mila euro), quella che organizza le attività sportive per i sordi (47mila euro), la federazione di tennis tavolo (45mila euro) e quella di nuoto (43mila euro). E ancora la federazione per gli sport paralimpici sperimentali (39mila euro) e quella per gli sport dedicati ai non vedenti (34mila euro).