CALTANISSETTA – Il vice direttore dell’Aisi, (Agenzia informazioni e sicurezza interna), Valerio Blengini, è indagato dalla Procura di Caltanissetta per false informazioni al Pm nell’ambito di un’inchiesta nata a conclusione del processo al cosiddetto ‘sistema Montante’ sull’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello, condannato a 14 anni di reclusione dal Gup Luparello. Lo riporta il quotidiano La Sicilia. Era stato il Gup a fine processo celebrato col rito abbreviato a disporre la trasmissione degli atti ai Pm per valutare le posizioni di Blengini e del suo superiore, Mario Parente. Mentre per il vice direttore dell’Aisi la Procura di Caltanissetta ha emesso un avviso di conclusione indagine, per il capo dei servizi segreti civili ha disposto la trasmissione degli atti per competenza alla Procura di Roma. Al centro dell’inchiesta dei magistrati nissena la deposizione di Blengini sull’incontro con l’allora questore di Caltanissetta, Bruno Megale, al quale chiese notizie sul colonnello dei carabinieri Pino D’Agata, a processo col rito ordinario: per sapere se fosse indagato, secondo l’accusa, per valutare l’opportunità di trasferirlo in Sicilia, secondo il vice direttore dell’Aisi. Megale non rispose e scrisse una relazione sull’accaduto. (ANSA).