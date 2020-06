PALERMO – Festività al via anche in città, con l’accensione dell’albero davanti al Teatro Politeama. Il grande albero di Cedro arriva dal cuore delle Madonie, da Polizzi generosa per la precisione e ieri pomeriggio è stato acceso con la presenza del sindaco Leoluca Orlando. Tantissimi i palermitani che si sono recati in centro per l’occasione.