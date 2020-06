FICARAZZI (PALERMO) – Ha perso il controllo del suo scooter ed è uscito fuori strada, finendo violentemente sull’asfalto. E’ successo ad Aspre, nel Palermitano, dove è rimasto gravemente ferito M.C, un ragazzo di trent’anni residente a Ficarazzi. Lo schianto si è verificato in corso Italia, da cui è stato lanciato l’allarme: nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. I medici del Civico di Palemro hanno rilevato un grave trauma cranico, il trentenne è quindi stato ricoverato: la prognosi è riservata. Indagini in corso per stabilire la dinamica dell’incidente.