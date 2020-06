SIRACUSA – E’ una tragedia che ha profondamente sconvolto tutti coloro che conoscevano Benedetto di Maria e Loris Fazzina. I due ragazzi avevano 22 e 20 anni, altre due giovani vite spezzate che si aggiungono ad un lunghissimo elenco di vittime della strada in Sicilia.

L’incidente è avvenuto nel centro storico di Ortigia nella notte tra venerdì e sabato: i due amici, insieme a tre coetanei rimasti feriti nell’impatto, stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa tra i locali della cittadina del siracusano. Un profondo dolore per le due famiglie travolte dalla tragedia e alle quali, in queste ore, vengono rivolti messaggi di cordoglio e vicinanza. A condividere i propri pensieri sui social è anche il padre di Loris, il ventenne che si trovava in auto con “Benny”, uno dei suoi più cari amici.

“Angelo mio – scrive Massimiliano Fazzina – i tuoi amici fraterni ricordano con commozione la tua risata coinvolgente, la tua umiltà e nobiltà d’animo, la tua capacità di tirarli su nei momenti più difficili. Sei la persona più dolce e buona che abbiamo mai conosciuto. Amore mio porta la tua allegria in Paradiso e riscalda le nostre anime nei momenti più freddi, rinfrescale nei momenti più caldi. Che ogni soffio di vento sia per noi tutti una carezza, manifestati in ogni modo,possibile, tu sai come fare. Ti vedo in ogni cosa, ti sento nell’aria, ho passato con te momenti belli ma anche difficili, segni indelebili sulla mia carne. Ti amo vita mia. Il tempo vola in fretta…”. Il funerale del ragazzo sarà celebrato lunedì nella chiesa di San Metodio, a Siracusa, alle 15,30.