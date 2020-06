PALERMO – La Conferenza Regione-autonomie locali, coordinata dall’assessore regionale Bernadette Grasso, ha deciso di assegnare tutti i 20 milioni di euro per investimenti in conto capitale al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, considerato la pesantissima situazione finanziaria dell’ente, che si trova in dissesto e non paga gli stipendi ai dipendenti da due mesi. La decisione della Conferenza è stata assunta all’unanimità con l’impegno che gli altri enti che hanno rinunciato alla propria quota di investimento siano compensati in futuro e che venga riconfermato per il prossimo il riparto delle somme già deliberate dalla Conferenza dello scorso 8 ottobre.

