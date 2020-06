La prima uscita pubblica di Azione in Sicilia sarà l'occasione per conoscere i calendiani dell'Isola

PALERMO – Carlo Calenda sarà a Palermo il 13 dicembre per lanciare Azione, il nuovo movimento di ispirazione liberal-socialista da lui fondato. L’ex ministro dello Sviluppo economico incontrerà iscritti, simpatizzanti, amministratori locali e professionisti. “Siamo convinti – spiega Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi (Palermo) e membro del comitato promotore di Azione – di poter essere la vera grande novità del quadro politico nazionale e siciliano. Il nostro movimento vuole essere la casa naturale per quanti chiedono alla politica serietà, competenza e coerenza e sono fermamente alternativi alla destra sovranista e ai populisti”.

La prima uscita pubblica di Azione in Sicilia sarà l’occasione per conoscere i calendiani di Sicilia, a partire da Mila Spicola e Federica Tarantino che con Palazzolo fanno parte del comitato promotore nazionale del movimento di Calenda. Ci saranno anche il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro, il consigliere comunale di Palermo Giulio Cusumano e quello circoscrizionale Fabio Pernice, i consiglieri comunali di Isola delle Femmine Giuseppe Caltanissetta e di Petralia Sottana Fabio Di Ganci. E poi i coordinatori dei cosiddetti gruppi d’Azione con Francesco De Luca, Alessandro Cucchiara, Vincenzo Conti, Salvo Roccalumera e Salvo Ventimiglia, più rappresentanti della società civile come Valeria Militello e Pino Matranga. L’appuntamento con l’europarlamentare e leader di Azione è alle ore 18 al Magneti Cowork di via Emerico Amari 148.

