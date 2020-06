PALERMO – Un nuovo episodio di violenza all’ospedale Civico. Il caos è scoppiato ancora una volta al pronto soccorso, dove una brasiliana di 25 anni, in stato di ebbrezza, ha provocato danni e paura. Poco prima era stata soccorsa in strada, ma dopo essere stata visitata e dimessa, ha aggredito i vigilantes della “Metronotte d’Italia” con calci e pugni e ha anche mandato in frantumi la porta antipanico del pronto soccorso.

Poi si è scagliata contro il vetro in cui si trova la pompa antincendio. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, ma la 25enne ha aggredito anche i militari. Una escalation di violenza che ha seminato il panico nell’area di emergenza, già scenario negli scorsi mesi di almeno dieci episodi di violenza ai danni del eprsonale sanitario.

La donna è quindi stata fermata per oltraggio, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. I metronotte hanno riportato ferite guaribili in venti giorni. La venticinquenne è stata portata all’ufficio immigrazioni per verificare i documenti sul permesso di soggiorno. Gli accertamenti sono in corso.