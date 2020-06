LiveSicilia supera se stesso

Nella giornata di ieri LiveSicilia ha superato se stesso. Con una ventina di giorni d’anticipo, infatti, il nostro giornale ha battuto il precedente record di visite in un anno, fatto segnare nel 2018. Abbattuta poi, per la prima volta in dieci anni di vita, una “soglia” che aveva finora resistito: 50 milioni di visite nell’arco di 12 mesi.

Un record e una soddisfazione che la redazione vuole condividere con tutti coloro i quali, nei diversi ruoli, lavorano per LiveSicilia e con tutti voi lettori che fin dal 2009, anno della nostra “nascita”, non ci avete mai fatto mai mancare affetto, supporto, critiche e consigli.

La redazione