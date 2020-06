SIRACUSA – Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha deliberato la nomina del nuovo direttore amministrativo dell’Azienda. Si tratta dell’ex eurodeputato Salvatore Iacolino, 56 anni, di Favara, laureato in Giurisprudenza. Insediatosi stamane alla guida della Direzione amministrativa,Iacolino proviene dall’Asp di Agrigento dove ricopre l’incarico di direttore amministrativo del Distretto AG1. Tra gli incarichi di vertice ricoperti quelli di direttore generale dell’Azienda sanitaria di Palermo dal 2005 al 2009, capo Settore del Personale dal 2000 al 2001 e direttore amministrativo dal 2001 al 2005 dell’Azienda sanitaria di Agrigento. Il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra formula al neo direttore amministrativo auguri di buon lavoro all’insegna della più proficua sinergia e collaborazione: “La scelta, in linea con le disposizioni dell’Assessorato regionale della Salute – dichiara -, è ricaduta su un professionista di comprovata capacità ed esperienza in posizioni apicali e di coordinamento, che sono certo potrà apportare, assieme al direttore sanitario dell’Azienda, un valido contributo allo sviluppo organizzativo e gestionale e al raggiungimento degli obiettivi nell’interesse primario dei bisogni sanitari della collettività”.